Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Microsoft и Oracle купят TikTok — СМИ

Microsoft и Oracle купят TikTok — СМИ
Комментарии

Как сообщают журналисты издания NPR, компании Microsoft и Oracle ведут переговоры о приобретении TikTok. Материнская компания видеохостинга ByteDance считает, что его стоимость превышает $ 200 млрд.

Отмечается, что по итогам сделки китайская ByteDance сохранит миноритарный пакет акций приложения. Ещё одной стороной в переговорах о приобретении выступает Белый дом. Уточняется, что главная цель соглашения — «минимизировать китайскую долю».

Напомним, TikTok заблокировали на территории США 19 января, однако в этот же день запрет удалось снять благодаря Дональду Трампу — он предоставил сервису нужную ясность в вопросе.

Материалы по теме
Ужасы от лица призрака: обзор фильма «Присутствие»
Ужасы от лица призрака: обзор фильма «Присутствие»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android