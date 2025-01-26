Microsoft и Oracle купят TikTok — СМИ

Как сообщают журналисты издания NPR, компании Microsoft и Oracle ведут переговоры о приобретении TikTok. Материнская компания видеохостинга ByteDance считает, что его стоимость превышает $ 200 млрд.

Отмечается, что по итогам сделки китайская ByteDance сохранит миноритарный пакет акций приложения. Ещё одной стороной в переговорах о приобретении выступает Белый дом. Уточняется, что главная цель соглашения — «минимизировать китайскую долю».

Напомним, TikTok заблокировали на территории США 19 января, однако в этот же день запрет удалось снять благодаря Дональду Трампу — он предоставил сервису нужную ясность в вопросе.