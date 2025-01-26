Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

YouTube борется с блокировщиками рекламы трёхчасовыми интеграциями

YouTube борется с блокировщиками рекламы трёхчасовыми интеграциями
Комментарии

Некоторые пользователи YouTube обратили внимание, что в видео на площадке начала появляться многочасовая реклама. Один из участников форума Reddit поделился скриншотом о том, что наткнулся на интеграцию, длиною в почти три часа.

Фото: Standard-Slip6572/Reddit

Представители Google официально подтвердили, что подобные случаи — новый способ борьбы с блокировщиками рекламы. По их словам, применение данных расширений нарушает Условия использования YouTube.

Мы запустили глобальную кампанию, чтобы убедить зрителей с блокировщиками рекламы, разрешить её показ на YouTube или попробовать подписку YouTube Premium.

YouTube борется с блокировщиками рекламы уже не первый год. Ранее компания применяла и другие методы, чтобы замотивировать пользователей площадки отказаться от данных расширений.

Материалы по теме
Ужасы от лица призрака: обзор фильма «Присутствие»
Ужасы от лица призрака: обзор фильма «Присутствие»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android