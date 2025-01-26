Опубликован первый кадр хоррора Good Boy о собаке Инди

Авторы хоррора Good Boy («Хороший мальчик») опубликовали первый кадр ленты. На нём оказался центральный герой истории — пёс по кличке Инди. Режиссёром картины выступил Бен Леонберг, который ранее снимал короткометражки.

Согласно синопсису, верный пёс Инди переезжает в сельский дом вместе со своим хозяином Тоддом. Затем питомец обнаруживает, что на новом месте скрываются злобные сверхъестественные силы. Тёмные сущности начинают угрожать хозяину Инди, поэтому тот решается защитить его.

Дебютный показ фильма Good Boy состоится в марте в рамках фестиваля SXSW. Дата премьеры в мировом прокате пока не раскрывается.

Первый кадр