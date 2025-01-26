GTA 5 запустили на видеокарте RTX 5090 в разрешении 16K

Блогер с канала zWORMz Gaming уже получил флагманскую видеокарту RTX 5090. В связи с этим он решил протестировать на ней GTA 5. Тест происходил в паре с процессором Ryzen 7 9800 X3D, чтобы система могла полностью нагрузить видеочип.

В разрешении 4К при восьмикратном сглаживании RTX 5090 выдавала в GTA 5 больше 60 FPS. Затем блогер повысил ставки и запустил игру в 8K, но без сглаживания — при таких конфигурациях видеокарта показывала около 90 FPS.

Видео доступно на YouTube-канале zWORMz Gaming. Права на видео принадлежат zWORMz Gaming.

Блогер решил не останавливаться, поэтому попробовал запустить GTA 5 в разрешении 16K. В данном случае кадровая частота держалась на уровне 30 FPS, а также время от времени наблюдались статтеры.

Продажи NVIDIA GeForce RTX 5090 начнутся 31 января, цена составит $ 2 тыс. Новая флагманская видеокарта будет на 30% мощнее, чем RTX 4090.