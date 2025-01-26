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Аккаунт звезды «Во все тяжкие» Дина Норриса взломали крипто-мошенники

Аккаунт звезды «Во все тяжкие» Дина Норриса взломали крипто-мошенники
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Аккаунт звезды «Во все тяжкие» Дина Норриса взломали в соцсети X (ранее Twitter) крипто-мошенники. После получения доступа к профилю хакеры опубликовали пост о запуске крипто-монеты с именем актёра. Также они прикрепили ссылку, по которой любой желающий мог её приобрести.

После этого Норрис вышел на связь и рассказал, что не сразу узнал о взломе своего аккаунта, поскольку не так часто пользуется соцсетями. На данный момент пост мошенников удалён и актёр вернул доступ к своему профилю.

И ещё одно, поскольку я не провожу свою жизнь в соцсетях, как многие другие люди, я не знал, что меня взломали, пока не начал получать сообщения от друзей. Я немедленно обратился в X, и проблема была решена… Также спасибо придуркам на Reddit, которые поливали меня дерьмом за то, чего я не делал.

Шоу «Во все тяжкие» выходило с 2008 по 2013 год. Всего за это время успело выйти пять сезонов. Также в 2019 году состоялась премьера фильма El Camino, который рассказывает о судьбе Джесси Пинкмана после основных событий сериала.

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