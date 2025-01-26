Valve объявила о завершении первого сезона в Counter-Strike 2

Компания Valve сообщила, когда завершится первый рейтинговый сезон в Counter-Strike 2. Анонс состоялся на официальном сайте шутера.

25 января разработчики рассказали, когда закончится первый сезон в CS2. По словам команды игры, это произойдёт через неделю, то есть ориентировочно 1 февраля 2025 года.

По итогам первого сезона каждый игрок, заработавший рейтинг в CS, получит соответствующую внутриигровую медаль, где можно будет посмотреть свою статистику. После этого произойдёт рекалибровка рейтинга, основанная на результатах первого сезона. Для получения ранга во втором сезоне нужно будет выиграть 10 игр.

Помимо прочего, разработчики сообщили о ряде изменений в игре: карту Vertigo заменит Train, оружие M4A4 станет дешевле, а FAMAS будет точнее.