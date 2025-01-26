Разработчики Dota 2 исправили баг со «смоками»

Компания Valve выпустила небольшое обновление для Dota 2, в котором разработчики исправили скандально известный баг с предметом Smoke of Deveit. Информация об этом появилась в социальных сетях аналитика Team Spirit Дениса Sikle Лермана.

Как сообщает датамайнер, 25 января разработчики «Доты» исправили внутриигровую ошибку, из-за которой можно было проверять изменения во вражеском инвентаре, включая использование таких предметов, как Smoke of Deceit и Observer Ward. Теперь предметы в инвентаре оппонента в целом нельзя перетаскивать.

Аналитик «спиритов» обратил внимание на то, что это уже третий «фикс» данного бага. Кроме этого, Sikle отметил, что в игре всё ещё доступны внутриигровые ошибки, связанные со «Смотрителями» и нейтральным предметом Ninja Gear.

Ранее после использования упомянутого бага команда NAVI Junior была дисквалифицирована с чемпионата по Dota 2. На данный момент из-за возникшего скандала турнирный оператор ESL проверяет и другие коллективы на предмет «абуза» внутриигровой ошибки.