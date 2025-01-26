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Прохождение третьего дополнения для Atomic Heart займёт 5-6 часов

Прохождение третьего дополнения для Atomic Heart займёт 5-6 часов
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Фанаты Atomic Heart обратили внимание на страницу с промоматериалами третьего дополнения игры. Согласно описанию, прохождение грядущего DLC под названием «Чары морских глубин» займёт от пяти до шести часов.

Видео доступно на YouTube-канале Atomic Heart. Права на видео принадлежат Mundfish.

Согласно синопсису, комплекс «Челомей» изменился до неузнаваемости после восстания роботов. Там, где раньше можно было спокойно прогуливаться, теперь хозяйничает огромный робот, который на этот раз представляет серьёзную угрозу.

Релиз дополнения «Чары морских глубин» состоится уже 28 января. Финальное четвёртое расширение поступит в продажу до конца 2025 года.

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