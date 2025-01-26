Red Dead Redemption 2 обновила рекорд по онлайну в Steam — больше 86 тысяч игроков

26 января культовая Red Dead Redemption 2 побила рекорд по онлайну в Steam. В моменте число одновременных игроков превысило 86 тысяч человек, причём данный результат продолжает расти. Вполне возможно, что до конца дня онлайн составит все 90 тысяч пользователей.

Фото: SteamDB

Такого результата удалось добиться благодаря тому, что Red Dead Redemption 2 продаётся в Steam по скидке в 75%. Акция продлится вплоть до 6 февраля. Предыдущий рекорд по онлайну игра установила в ноябре 2023 года — тогда количество одновременных пользователей составило 77 тысяч.

Напомним, в октябре 2024 года до ПК добрался порт первой Red Dead Redemption. Культовая адвенчура от Rockstar Games вышла на платформе спустя 14,5 года после релиза на консолях.