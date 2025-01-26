iPhone 15 Pro подешевел в России до 70 тысяч рублей — СМИ

Редакция издания Hi-Tech Mail.ru обратила внимание, что цена смартфона iPhone 15 в России упала до рекордных значений. Если раньше устройство продавалось по цене от 120 тысяч рублей, то сейчас девайс встречается на маркетплейсах по стоимости в 70 тысяч рублей.

Такую сумму просят за версию смартфона со 128 ГБ памяти. До этого аналогичный спад цены наблюдался и в случае с другими смартфонами Apple. К примеру, в начале января стоимость iPhone 15 Pro упала до рекордных 87 тысяч рублей.

Напомним, iPhone 15 предлагает своим покупателям 6,1-дюймовый OLED Super Retina XDR-дисплей с частотой обновления 60 Гц, максимальной яркостью 2000 нит и поддержкой HDR. Гаджет работает на процессоре Apple A16 Bionic.

Смартфоны из линейки iPhone 15 поступили в продажу в сентябре 2023 года