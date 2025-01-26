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Опубликован первый кадр со съёмок фильма «Пять ночей с Фредди 2»

Опубликован первый кадр со съёмок фильма «Пять ночей с Фредди 2»
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Авторы фильма «Пять ночей с Фредди 2» опубликовали первый кадр со съёмочной площадки. На нём оказался изображён режиссёр продолжения Эмма Тамми.

Сиквел продолжит события оригинального фильма, который рассказывал про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера. Герой столкнулся с жуткими аниматрониками, в которых вселились души некогда убитых тут детей.

Первая часть «Пяти ночей с Фредди» вышла в 2023 году и окупилась ещё до выхода в кинотеатрах. Картина собрала $ 291 млн при бюджете в $ 20 млн.

Премьера ленты «Пять ночей с Фредди 2» в мировом прокате состоится 5 декабря.

Первый кадр со съёмок

Фото: Universal Pictures

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