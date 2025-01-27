Team Spirit — чемпион турнира BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Дании завершился топ-турнир BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

Чемпионом соревнования стала российская Team Spirit, которая не проиграла ни одной серии за весь турнир. В гранд-финале «драконы» одолели турецкую Eternal Fire со счётом 3:1. Звание лучшего игрока чемпионата получил звёздный «рифлер» Spirit Данил donk Крышковец.

Результаты BLAST Bounty по CS2:

Первое место: Team Spirit (Россия) — $ 288 тыс.;

— $ 288 тыс.; Второе место: Eternal Fire (Турция) — $ 85,6 тыс.;

3-4-е место: G2 Esports (Европа) и Natus Vincere (Украина) — $ 17,5 тыс. и $ 22,5 тыс.;

5-8-е место: BetBoom Team (Россия), paiN Gaming (Бразилия), Team Vitality (Европа), HEROIC (Европа) — $ 25 тыс., $ 15 тыс., $ 3,7 тыс., $ 25 тыс.

LAN-этап топ-турнира BLAST Bounty по CS2 прошёл в период с 23 по 26 января в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования восемь коллективов разыграли большую часть призового фонда, размер которого составил $ 500 тыс.