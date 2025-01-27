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Team Spirit — чемпион турнира BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2

Team Spirit — чемпион турнира BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2
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В Дании завершился топ-турнир BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

Чемпионом соревнования стала российская Team Spirit, которая не проиграла ни одной серии за весь турнир. В гранд-финале «драконы» одолели турецкую Eternal Fire со счётом 3:1. Звание лучшего игрока чемпионата получил звёздный «рифлер» Spirit Данил donk Крышковец.

CS 2. BLAST Bounty Spring 2025 . Гранд-финал
26 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Eternal Fire
Окончен
1 : 3
Team Spirit

Результаты BLAST Bounty по CS2:

  • Первое место: Team Spirit (Россия) — $ 288 тыс.;
  • Второе место: Eternal Fire (Турция) — $ 85,6 тыс.;
  • 3-4-е место: G2 Esports (Европа) и Natus Vincere (Украина) — $ 17,5 тыс. и $ 22,5 тыс.;
  • 5-8-е место: BetBoom Team (Россия), paiN Gaming (Бразилия), Team Vitality (Европа), HEROIC (Европа) — $ 25 тыс., $ 15 тыс., $ 3,7 тыс., $ 25 тыс.

LAN-этап топ-турнира BLAST Bounty по CS2 прошёл в период с 23 по 26 января в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования восемь коллективов разыграли большую часть призового фонда, размер которого составил $ 500 тыс.

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