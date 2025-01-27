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Valve открыла приём работ на конкурс фанатских сетов в Dota 2

Valve открыла приём работ на конкурс фанатских сетов в Dota 2
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Компания Valve анонсировала ежегодный конкурс сетов для персонажей Dota 2. Информация появилась в официальном блоге разработчиков.

Valve запустила традиционный конкурс фанатских сетов в Workshop платформы Steam, где любой желающий автор может предложить свою работу. По итогам пользовательского голосования лучшие наборы попадут в игру. Разработчики отметили, что теперь можно делать сеты для новых героев Ringmaster и Kez.

Сообщается, что приём работ завершится 6 апреля 2025 года. Все сеты, участвующие в конкурсе, должны быть отмечены тегом «Spring 2025» в Workshop. Как и всегда, отобранные наборы попадут в сокровищницу Collector's Cache, которую можно будет приобрести прямо в Dota 2.

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