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Звезда «Баньши» Ульрих Томсен сыграет злодея в сериале о Зелёных фонарях

Звезда «Баньши» Ульрих Томсен сыграет злодея в сериале о Зелёных фонарях
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По данным издания Deadline, Ульрих Томсен, известный по сериалам «Баньши» и «Новый папа», сыграет Синестро в сериале HBO про Зелёных фонарей.

Синестро — бывший Зелёный фонарь, который стал отступником и описывается как безжалостный злодей. Манипулятивная натура Синестро движет его непрекращающейся одержимостью своим бывшим подопечным Хэлом Джорданом

Шоу расскажет истории Хэла Джордана и Джона Стюарта — главных представителей Корпуса Зелёных фонарей в комиксах DC. Сценаристом и продюсером сериала выступит Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Хранители», «Оставленные»), а шоураннером станет Крис Манди, отвечавший за криминальный сериал «Озарк».

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