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Начались съёмки новой экранизации «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди

Начались съёмки новой экранизации «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди
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Стартовали съёмки новой экранизации «Грозового перевала», в которой главные роли исполнят Марго Робби и Джейкоб Элорди. Ещё стала известна дата премьеры ленты — она выйдет в кинотеатрах 13 февраля 2026 года.

Робби сыграет Кэтрин Эрншо, а Элорди исполнит роль Хитклиффа. Сюжет «Грозового перевала» крутится вокруг взаимоотношений их семей: Эрншоу и Линтонов.

Снимет картину Эмеральд Фенне. Она же выступит её продюсером и сценаристом. «Грозовой перевал» стал единственным романом писательницы Эмили Бронте. Несмотря на это, произведение стало очень популярным, а особенно сильно его полюбили киноделы.

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