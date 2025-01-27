Начались съёмки новой экранизации «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди

Стартовали съёмки новой экранизации «Грозового перевала», в которой главные роли исполнят Марго Робби и Джейкоб Элорди. Ещё стала известна дата премьеры ленты — она выйдет в кинотеатрах 13 февраля 2026 года.

Робби сыграет Кэтрин Эрншо, а Элорди исполнит роль Хитклиффа. Сюжет «Грозового перевала» крутится вокруг взаимоотношений их семей: Эрншоу и Линтонов.

Снимет картину Эмеральд Фенне. Она же выступит её продюсером и сценаристом. «Грозовой перевал» стал единственным романом писательницы Эмили Бронте. Несмотря на это, произведение стало очень популярным, а особенно сильно его полюбили киноделы.