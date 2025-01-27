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Появилось эффектное промо фильма «Грешники» с Майклом Б. Джорданом

Появилось эффектное промо фильма «Грешники» с Майклом Б. Джорданом
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Пока фанаты ждут новый трейлер фильма «Грешники», его создатели делятся различными промоматериалами: на днях появилась свежая реклама, которая, надо признать, выглядит довольно эффектно.

Свежее промо

Фото: Warner Bros. Pictures

Фото: Warner Bros. Pictures

Фото: Warner Bros. Pictures

Фото: Warner Bros. Pictures

Сюжет ленты Райана Куглера расскажет о том, как братья-близнецы (их сыграл Майкл Б. Джордан) решают вернуться в родной город, но обнаруживают, что его заполонили вампиры. Братья начинают вести войну против кровососов.

Ранее говорилось, что фильм в какой-то степени вдохновлён аниме, а ещё лента в итоге может перерасти в большую франшизу, если получит успех у зрителей. Премьера картины состоится 7 марта 2025 года.

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