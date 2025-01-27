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TORONTOTOKYO сыграет за BetBoom Team на топ-турнире по Dota 2 в Дании

TORONTOTOKYO сыграет за BetBoom Team на топ-турнире по Dota 2 в Дании
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Российская BetBoom Team сыграет на топ-турнире BLAST Slam 2 по Dota 2 с заменой. Информация появилась в социальных сетях клуба.

Сообщается, что из-за визовых ограничений российский киберспортсмен Владислав Kataomi` Семёнов не сможет выступить на чемпионате в Дании. Его место займёт бывший игрок BB Team Александр TORONTOTOKYO Хертек. Стоит отметить, что последние несколько месяцев Торонто играл на третьей позиции, а на турнире он будет выполнять роль «пятёрки».

Состав BB Team на BLAST Slam 2 по «Доте»:

  • Иван Pure Москаленко;
  • Данил gpk~ Скутин;
  • Матвей MieRo Васюнин;
  • Виталий Save- Мельник;
  • Владислав Kataomi` Семёнов;
  • Анатолий boo1k Иванов (тренер).

Ранее Данил gpk~ Скутин сыграл на замене у BetBoom Team в рамках топ-турнира BLAST Slam 1. После этого он присоединился к команде на постоянной основе, сместив Глеба kiyotaka Зырянова.

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