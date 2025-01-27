TORONTOTOKYO сыграет за BetBoom Team на топ-турнире по Dota 2 в Дании

Российская BetBoom Team сыграет на топ-турнире BLAST Slam 2 по Dota 2 с заменой. Информация появилась в социальных сетях клуба.

Сообщается, что из-за визовых ограничений российский киберспортсмен Владислав Kataomi` Семёнов не сможет выступить на чемпионате в Дании. Его место займёт бывший игрок BB Team Александр TORONTOTOKYO Хертек. Стоит отметить, что последние несколько месяцев Торонто играл на третьей позиции, а на турнире он будет выполнять роль «пятёрки».

Состав BB Team на BLAST Slam 2 по «Доте»:

Иван Pure Москаленко;

Данил gpk~ Скутин;

Матвей MieRo Васюнин;

Виталий Save- Мельник;

Владислав Kataomi` Семёнов;

Анатолий boo1k Иванов (тренер).

Ранее Данил gpk~ Скутин сыграл на замене у BetBoom Team в рамках топ-турнира BLAST Slam 1. После этого он присоединился к команде на постоянной основе, сместив Глеба kiyotaka Зырянова.