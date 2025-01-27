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Вышел свежий тизер сериала «Чужой: Земля» от лица ксеноморфа

Вышел свежий тизер сериала «Чужой: Земля» от лица ксеноморфа
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Телеканал FX опубликовал тизер сериала «Чужой: Земля». В нём показали немного кадров от лица ксеноморфа, который передвигается по космическому кораблю.

Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат FX.

События «Чужого: Земля» развернутся за пару лет до «Прометея» и за 30 лет – до дебютной ленты франшизы. Все действия будут происходить на Земле, а история станет вращаться вокруг корпорации Вейланд-Ютани, которая стремится создать лучшего андроида.

Главные роли в проекте исполнили Сидни Чендлер («Шугар») и Тимоти Олифант («Крепкий орешек 4»). Премьера проекта состоится летом.

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