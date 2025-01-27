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Турецкий ремейк «Холопа» возглавил кинопрокат России за уикенд

Турецкий ремейк «Холопа» возглавил кинопрокат России за уикенд
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По данным Kinobusiness, фильм «Холоп: Великолепный век», который считается турецким ремейком российской ленты «Холоп», возглавил кинопрокат России за минувшие выходные.

За прошедший уикенд картина собрала 108,4 млн рублей. На втором месте расположилась комедия «Василий», которая собрала 103,2 млн рублей. Третью строчку заняла лента «Финист. Первый богатырь» — она собрала 91,3 рублей. За ними идут «Волшебник Изумрудного города: Дорога из жёлтого кирпича» (82,3 млн рублей) и «Плохая девочка» (53 млн рублей).

Турецкий ремейк «Холопа» рассказывает о Мете — избалованном стамбульском мажоре, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов.

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