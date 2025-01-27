Мультсериал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» получит третий сезон
Как оказалось, у Marvel Studios амбициозные планы на мультсериал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук». По словам главы ТВ-отдела кинокомпании Брэда Уиндербаума, проект уже продлён на третий сезон.
Брэд отметил, что у второго сезона уже есть законченный сценарий, а над всеми анимациями поработали уже примерно наполовину.
Я по уши влюбился в этих персонажей. И, кстати, я уже прочитал весь сценарий второго сезона. Мы также получили зелёный свет на третий сезон. Так что через пару недель я услышу его презентацию. Не могу дождаться этого!
«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» расскажет новую историю про знаменитого супергероя в отдельной вселенной. Вместо Тони Старка наставником персонажа станет Норман Озборн.
Премьера шоу состоится уже 29 января в онлайн-кинотеатре Disney+.
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