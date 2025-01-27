Spirit и PARIVISION прошли в плей-офф — итоги четвёртого раунда FPG по «Доте»

Завершился четвёртый игровой день топ-турнира FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

По итогам четвёртого дня в решающую часть ивента прошли российские Team Spirit и PARIVISION, а также ближневосточная Team Falcons.

В это же время соревнование покинули команды, проигравшие по три серии. Среди таких коллективов есть Wildcard, Yakult Brothers и Aurora Gaming. В финальный день швейцарского этапа вышли четыре европейских состава, а также Talon Esports и Xtreme Gaming.

Топ-турнир FPG по «Доте» проходит в период с 24 января по 2 февраля 2025 года в Белграде, Сербия. В рамках чемпионата 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.