Spirit и PARIVISION прошли в плей-офф — итоги четвёртого раунда FPG по «Доте»
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Завершился четвёртый игровой день топ-турнира FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.
По итогам четвёртого дня в решающую часть ивента прошли российские Team Spirit и PARIVISION, а также ближневосточная Team Falcons.
Dota 2. FISSURE PLAYGROUND #1 . Групповой этап
26 января 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Team Liquid
Окончен
1 : 2
PARIVISION
Dota 2. FISSURE PLAYGROUND #1 . Групповой этап
26 января 2025, воскресенье. 19:20 МСК
Talon Esports
Окончен
1 : 2
Team Spirit
В это же время соревнование покинули команды, проигравшие по три серии. Среди таких коллективов есть Wildcard, Yakult Brothers и Aurora Gaming. В финальный день швейцарского этапа вышли четыре европейских состава, а также Talon Esports и Xtreme Gaming.
Топ-турнир FPG по «Доте» проходит в период с 24 января по 2 февраля 2025 года в Белграде, Сербия. В рамках чемпионата 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.
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