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Пятый сезон «Очень странных дел» разделят на две части, премьера в октябре — СМИ

Пятый сезон «Очень странных дел» разделят на две части, премьера в октябре — СМИ
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По данным издания Whatʼs on Netflix, пятый сезон «Очень странных дел», как и четвёртый, разделят на две части. Первая якобы выйдет в октябре, а вторую выпустят в ноябре.

Съёмки пятого сезона «Очень странных дел» велись на протяжении почти целого года. Они стартовали после новогодних праздников в начале 2024 года и продлились вплоть до середины декабря. На протяжении долгого производства создатели шоу братья Дафферы периодически делились информацией о статусе производства, показывая новые кадры и ведя небольшие беседы с представителями актёрского состава.

Пятый сезон «Очень странных дел» станет большим финалом всего сериала. В нём вновь будет восемь эпизодов.

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