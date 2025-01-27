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Сериал «Сорвиголова: Рождённый заново» вдохновлён «Кланом Сопрано» и «Королём Нью-Йорка»

Сериал «Сорвиголова: Рождённый заново» вдохновлён «Кланом Сопрано» и «Королём Нью-Йорка»
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В свежем интервью шоураннер сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Дарио Скардапейн рассказал об источниках вдохновения для шоу. Проект сделали в духе культовых «Клана Сопрано» и «Короля Нью-Йорка».

По словам Дарио, «Сорвиголова» от Netflix был более нуарным проектом, тогда как «Рождённый заново» расскажет криминальную историю.

Думаю, «Сорвиголова» от Netflix был гораздо более нуарным, а это шоу — скорее криминальная история о Нью-Йорке. В нём есть элементы «Клана Сопрано» и «Короля Нью-Йорка». В этом есть что-то от классических криминальных историй 90-х.

Более того, «Рождённый заново» по темпу отличается от шоу Netflix. По словам Дарио, в проекте компании было слишком много фрагментов, в которых персонажи разговаривали друг с другом и «жаловались на свою судьбу». В «Рождённом заново» куда больше экшен-сцен.

«Рождённый заново» стартует 4 марта на Disney+.

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