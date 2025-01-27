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Режиссёр «Носферату» Роберт Эггерс никогда не снимет фильм в современную эпоху

Режиссёр «Носферату» Роберт Эггерс никогда не снимет фильм в современную эпоху
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Режиссёр фильмов «Маяк» и «Носферату» Роберт Эггерс в интервью рассказал, что вряд ли когда-нибудь снимет фильм, действие которого развернётся в современности. Постановщику куда больше нравится снимать проекты в других временных отрезках, отдавая предпочтение прошлому.

По словам Эггерса, его вгоняет в жуть одна мысль о том, что предстоит снимать в кадре смартфон или автомобиль.

Мысль о том, что нужно снимать машину, вызывает у меня отвращение. А идея снимать смартфон — это просто смерть. Чтобы создать современную историю, нужно брать в кадр мобильный телефон, так что нет.

Режиссёр подчеркнул, что в своих лентах охватит период максимум до 1950-х.

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