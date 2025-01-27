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В новой части «Соника в кино» будут путешествия во времени — инсайдер

В новой части «Соника в кино» будут путешествия во времени — инсайдер
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По данным известного инсайдера Даниэля Рихтмана, четвёртая часть «Соника в кино» раскроет тему путешествий во времени. Как конкретно это будет реализовано, Рихтман не рассказал, но чётко дал понять, что вокруг этой тематики будет строиться лента.

Триквел «Соника в кино» ещё показывают в кинотеатрах мира, в том числе и в российских. Фильм стал второй самой кассовой экранизацией игры в США — проект собрал $ 446 млн. Больше только у мультфильма о братьях Марио, который собрал $ 574 млн. Напомним, первая часть заработала в мировом прокате $ 320 млн, вторая — $ 405 млн.

Премьера третьей части состоится 19 марта 2027 года.

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