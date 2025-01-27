«Финист. Первый богатырь» вошёл в топ-10 самых кассовых фильмов в истории России

27 января сборы фильма «Финист. Первый богатырь» превысили отметку в 2,6 млрд рублей. Для достижения этого результата ленте потребовалось почти четыре недели — прокат стартовал 1-го числа.

Таким образом, лента вошла в десятку самых кассовых фильмов в истории российского проката. Картина обошла «Мстителей: Финал» и уже приближается к ремейку «Короля льва». Ранее эту планку также покорил «Волшебник Изумрудного города», который сейчас занимает четвёртую строчку в топе.

«Финист. Первый богатырь» рассказывает историю самого удалого богатыря Белогорья, который отправится за новыми свершениями в непростое путешествие — оно приведёт его в восточные земли. Вместе с ним в путь отправятся молодая Баба-яга и помощник Мелеха — они докажут богатырю, что один в поле не воин.

Самые кассовые фильмы в истории проката России