«Финист. Первый богатырь» вошёл в топ-10 самых кассовых фильмов в истории России

27 января сборы фильма «Финист. Первый богатырь» превысили отметку в 2,6 млрд рублей. Для достижения этого результата ленте потребовалось почти четыре недели — прокат стартовал 1-го числа.
Таким образом, лента вошла в десятку самых кассовых фильмов в истории российского проката. Картина обошла «Мстителей: Финал» и уже приближается к ремейку «Короля льва». Ранее эту планку также покорил «Волшебник Изумрудного города», который сейчас занимает четвёртую строчку в топе.
«Финист. Первый богатырь» рассказывает историю самого удалого богатыря Белогорья, который отправится за новыми свершениями в непростое путешествие — оно приведёт его в восточные земли. Вместе с ним в путь отправятся молодая Баба-яга и помощник Мелеха — они докажут богатырю, что один в поле не воин.
Самые кассовые фильмы в истории проката России
- «Чебурашка» (2022) — 6,79 млрд рублей.
- «Холоп 2» (2024) — 3,82 млрд рублей.
- «Аватар» (2009) — 3,5 млрд рублей.
- «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (2025) — 3,2 млрд рублей.
- «Холоп» (2019) — 3,08 млрд рублей.
- «Бременские музыканты» (2024) — 3,03 млрд рублей.
- «Человек-паук: Нет пути домой» (2021) — 2,99 млрд рублей.
- «Движение вверх» (2017) — 2,97 млрд рублей.
- «Король Лев» (2019) — 2,64 млрд рублей.
- «Финист. Первый богатырь» — 2,6 млрд рублей.