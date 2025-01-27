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«Финист. Первый богатырь» вошёл в топ-10 самых кассовых фильмов в истории России

«Финист. Первый богатырь» вошёл в топ-10 самых кассовых фильмов в истории России
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27 января сборы фильма «Финист. Первый богатырь» превысили отметку в 2,6 млрд рублей. Для достижения этого результата ленте потребовалось почти четыре недели — прокат стартовал 1-го числа.

Таким образом, лента вошла в десятку самых кассовых фильмов в истории российского проката. Картина обошла «Мстителей: Финал» и уже приближается к ремейку «Короля льва». Ранее эту планку также покорил «Волшебник Изумрудного города», который сейчас занимает четвёртую строчку в топе.

«Финист. Первый богатырь» рассказывает историю самого удалого богатыря Белогорья, который отправится за новыми свершениями в непростое путешествие — оно приведёт его в восточные земли. Вместе с ним в путь отправятся молодая Баба-яга и помощник Мелеха — они докажут богатырю, что один в поле не воин.

Самые кассовые фильмы в истории проката России

  1. «Чебурашка» (2022) — 6,79 млрд рублей.
  2. «Холоп 2» (2024) — 3,82 млрд рублей.
  3. «Аватар» (2009) — 3,5 млрд рублей.
  4. «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (2025) — 3,2 млрд рублей.
  5. «Холоп» (2019) — 3,08 млрд рублей.
  6. «Бременские музыканты» (2024) — 3,03 млрд рублей.
  7. «Человек-паук: Нет пути домой» (2021) — 2,99 млрд рублей.
  8. «Движение вверх» (2017) — 2,97 млрд рублей.
  9. «Король Лев» (2019) — 2,64 млрд рублей.
  10. «Финист. Первый богатырь» — 2,6 млрд рублей.
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