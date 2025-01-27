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Просмотры второго сезона сериала «Властелин колец» упали сразу на 60% — аналитики

Просмотры второго сезона сериала «Властелин колец» упали сразу на 60% — аналитики
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Аналитическая компания Luminate поделилась данными о просмотрах больших сериалов на стриминговых сервисах. Авторы исследования отметили, что в 2024 году популярность онлайн-шоу несколько упала — сказываются голливудские забастовки сценаристов и актёров, из-за чего сервисам пришлось перенести свои шоу на более поздний срок.

Что касается вышедших проектов, то сильнее всего упали рейтинги второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Одно из самых дорогих шоу в истории показало падение в просмотрах сразу на 60% — больше половины зрителей первого сезона так и не притронулись к продолжению.

Ранее в Amazon заявляли, что второй сезон «Колец власти» собрал более 55 млн просмотров за месяц. После этого в компании больше не делились успехами сериала. Интересно, что второй сезон шоу завершился в начале октября, однако в компании до сих пор не объявляли о продлении проекта на третий сезон. Тем временем авторы сериала всё равно уже начали работу над продолжением.

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