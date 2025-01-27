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Вышел трейлер драматического сериала «Танго на осколках» с Юлией Снигирь

Вышел трейлер драматического сериала «Танго на осколках» с Юлией Снигирь
Аудио-версия:
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Онлайн-кинотеатр START опубликовал трейлер сериала «Танго на осколках». Главную роль в шоу сыграла Юлия Снигирь, вместе с ней сыграли Денис Шведов, Анастасия Талызина, Риналь Мухаметов и другие.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

Сюжет проекта расскажет про женщину Нору, жизнь которой кажется идеальной. Однако весь Норин мир рушится после внезапной смерти её мужа Вани. Наружу всплывают подробности его тайной жизни: вторая квартира, молодая любовница и, самое неожиданное, — занятия танго. В отчаянной попытке понять, что заставило мужа вести двойную жизнь, Нора записывается в школу танцев, где знакомится с любовницей мужа.

Проект стартует на START уже 13 февраля.

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