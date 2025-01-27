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Селена Гомес и Натали Портман могут сыграть Бритни Спирс в байопике о певице

Селена Гомес и Натали Портман могут сыграть Бритни Спирс в байопике о певице
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Если верить изданию Life And Style Magazine, ссылающемуся на инсайдеров, Селена Гомес и Натали Портман — главные кандидатки на роль Бритни Спирс в байопике о певице.

Режиссёром ленты, напомним, выступит Джон М. Чу. Он рассказал, что актрис для своего воплощения Спирс назвала сама. Она в восторге как от Портман, так и от Гомес.

Бритни обожает Натали Портман и считает её невероятной актрисой. То же самое касается Селены Гомес. Бритни любит её как человека и как артистку, она считает её очень талантливой и знает, что у неё тоже есть история звезды с детства, на которую она могла бы опираться, что упростило бы задачу.

Съёмки байопика начнутся в ноябре, но пока у ленты ещё нет готового сценария.

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