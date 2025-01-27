27 января сборы фильма «Холоп. Великолепный век» превысили 100 млн рублей. Для достижения этой цифры ленте понадобилось четыре дня — прокат стартовал 23-го числа.

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Турецкий ремейк «Холопа» рассказывает о Мете — избалованном стамбульском мажоре, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX века Мете попадёт в османский XVI век и очнётся конюхом в замке вельможи времён султана Сулеймана.

Главную роль в фильме сыграл Керем Бюрсин («Постучись в мою дверь»), в ленте также снялись Мелис Сезен, Эркан Колчак Кёстендиль, Мелиса Дёнгель, Джемаль Хюнал, Ахмет Мюмтаз Тайлан и другие турецкие актёры.