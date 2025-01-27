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Стартовали съёмки военного фильма «Красавица» с Юлией Пересильд и Славой Копейкиным

Стартовали съёмки военного фильма «Красавица» с Юлией Пересильд и Славой Копейкиным
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27 января в России начались съёмки фильма «Красавица» о временах Великой Отечественной войны. Производство продлится как минимум несколько недель, после чего фильм выйдет на больших экранах. Точная дата выхода станет известна позже.

«Красавица» расскажет историю спасения бегемотихи по имени Красавица, которая пережила одно из самых тяжёлых времён в истории России. Несмотря на сложный уход, животному удалось пережить всю блокаду и остаться в живых благодаря помощи смотрительницы Евдокии Дашиной.

Главные роли в будущем проекте исполнят звёзды сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте»: Юлия Пересильд и Слава Копейкин.

Первые кадры со съёмок «Красавицы»

Фото: Съёмочная команда «Красавицы»

Фото: Съёмочная команда «Красавицы»

Фото: Съёмочная команда «Красавицы»

Фото: Съёмочная команда «Красавицы»

Фото: Съёмочная команда «Красавицы»

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