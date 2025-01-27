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Съёмки «Одиссея» Кристофера Нолана пройдут в Сицилии — остров упоминал Гомер

Съёмки «Одиссея» Кристофера Нолана пройдут в Сицилии — остров упоминал Гомер
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Как сообщает издание Variety, Кристофер Нолан уже определился с важнейшим местом для съёмок фильма «Одиссей». Ленту как минимум частично снимут в Сицилии — производство пройдёт на острове Фавиньяна на юге Италии.

По легенде, именно это место стало прототипом для временного пристанища Одиссея, когда он со своей командой высадился на остров, чтобы запастись провизией. Сам Нолан и студия Universal пока не подтверждали информацию о месте съёмок.

«Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в прокат 17 июля 2026 года. Лента расскажет эпическую мифологическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. У ленты будет звёздный актёрский состав: Том Холланд, Зендея, Мэтт Деймон, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

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