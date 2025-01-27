Появились живые фото iPhone SE 4 с кнопкой Action Button и дизайном iPhone 14

Авторитетный инсайдер под ником Majin Bu показал финальный дизайн iPhone SE 4 — грядущего бюджетного смартфона от Apple. Устройство должно поступить в продажу до конца марта 2025 года по цене до $ 499 (до 50 тыс. рублей).

Так, согласно свежей утечке дизайн будущего SE 4 будет напоминать iPhone 14 — без привычного «Динамического острова». Однако модель сможет похвастаться специальной кнопкой Action Button, которая появилась в iPhone 15 и позволяет настроить быстрые действия под свои нужды.

Фотографии iPhone SE 4

Фото: Соцсети Majin Bu

Фото: Соцсети Majin Bu

Фото: Соцсети Majin Bu

Фото: Соцсети Majin Bu

В остальном смартфон будет напоминать прошлые модели смартфонов Apple: безрамочный OLED-экран с вырезом для фронтальной камеры, процессор A18 Bionic с 6/8 ГБ оперативной памяти и 48-мегапиксельная основная камера.