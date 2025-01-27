11 января стартовало аниме «Дни Сакамото». Мультсериал рассказывает историю бывшего киллера Таро Сакамото. Он решил завязать с преступным делом и посвятить свою жизнь магазину и воспитанию дочери, однако ему приходится вновь взять в руки оружие, чтобы разобраться со своим прошлым и защитить близких.

В первый сезон шоу войдёт 13 эпизодов — они выходят еженедельно по субботам с русскими субтитрами. Финал состоится уже 5 апреля.

Расписание выхода аниме «Дни Сакамото» от Netflix