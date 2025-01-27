Расписание выхода аниме «Дни Сакамото» от Netflix
11 января стартовало аниме «Дни Сакамото». Мультсериал рассказывает историю бывшего киллера Таро Сакамото. Он решил завязать с преступным делом и посвятить свою жизнь магазину и воспитанию дочери, однако ему приходится вновь взять в руки оружие, чтобы разобраться со своим прошлым и защитить близких.
В первый сезон шоу войдёт 13 эпизодов — они выходят еженедельно по субботам с русскими субтитрами. Финал состоится уже 5 апреля.
Расписание выхода аниме «Дни Сакамото» от Netflix
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|11 января
|2-я серия
|18 января
|3-я серия
|25 января
|4-я серия
|1 февраля
|5-я серия
|8 февраля
|6-я серия
|15 февраля
|7-я серия
|22 февраля
|8-я серия
|1 марта
|9-я серия
|8 марта
|10-я серия
|15 марта
|11-я серия
|22 марта
|12-я серия
|29 марта
|13-я серия
|5 апреля
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