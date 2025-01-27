Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аниме Дни Сакамото от Netflix (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода аниме «Дни Сакамото» от Netflix
Комментарии

11 января стартовало аниме «Дни Сакамото». Мультсериал рассказывает историю бывшего киллера Таро Сакамото. Он решил завязать с преступным делом и посвятить свою жизнь магазину и воспитанию дочери, однако ему приходится вновь взять в руки оружие, чтобы разобраться со своим прошлым и защитить близких.

В первый сезон шоу войдёт 13 эпизодов — они выходят еженедельно по субботам с русскими субтитрами. Финал состоится уже 5 апреля.

Расписание выхода аниме «Дни Сакамото» от Netflix

ЭпизодДата выхода
1-я серия11 января
2-я серия18 января
3-я серия25 января
4-я серия1 февраля
5-я серия8 февраля
6-я серия15 февраля
7-я серия22 февраля
8-я серия1 марта
9-я серия8 марта
10-я серия15 марта
11-я серия22 марта
12-я серия29 марта
13-я серия5 апреля
Материалы по теме
10 лучших фильмов и сериалов с Юрой Борисовым
10 лучших фильмов и сериалов с Юрой Борисовым
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android