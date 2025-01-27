В мультфильме «Ведьмак: Сирены глубин» будет вырезанная сцена из сериала с Генри Кавиллом

Уже 11 февраля на Netflix выйдет мультфильм «Ведьмак: Сирены глубин». Проект будет основан на рассказе «Немного жертвенности» и расскажет о князе Агловале, который влюбляется в сирену по имени Шъееназ. В этот момент люди начинают внезапно умирать около морских глубин — расследовать дело берётся Геральт из Ривии.

Как оказалось, авторам шоу удалось включить в мультфильм вырезанную сцену из сериала Netflix с Генри Кавиллом. Она связана с Геральтом и Йеннифэр, которые отчаянно пытаются забыть друг друга, но у них ничего не получается.

Геральт не может забыть Йеннифэр, хотя и старается изо всех сил. Она преследует его. Даже если бы он очень захотел выбросить девушку из своей головы, он всё равно не смог бы этого сделать.

Авторы мультфильма не стали раскрывать продолжительность сцены и раскрывать другие сюрпризы. Возможно, фанатов вселенной ждут и другие неожиданные отсылки на оригинальные книги Анджея Сапковского.

Главных героев в «Ведьмаке: Сирены глубин» озвучили Даг Кокл (голос Геральта из игр CD Projekt), Аня Чалотра (Йеннифэр из сериала «Ведьмак») и Джои Бэти (Лютик из сериала «Ведьмак»). Хронометраж ленты составит около 90 минут.