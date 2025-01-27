«Слово пацана» стало самым популярным сериалом в России второй год подряд

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил список самых популярных сериалов в России по итогам 2024 года. В топ-20 не вошёл ни один новый отечественный проект, а лидирует второй год подряд «Слово пацана: Кровь на асфальте», вышедшее в конце 2023-го.

Ряд позиций в топе заняли старые сериалы с новыми эпизодами и спин-оффами, такими как «Дом Дракона» по миру «Игры престолов». Среди зарубежных новинок отметились аниме «Поднятие уровня в одиночку» и адаптация игры Fallout.

Топ-20 популярных сериалов в России в 2024 году: