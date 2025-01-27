«Слово пацана» стало самым популярным сериалом в России второй год подряд
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил список самых популярных сериалов в России по итогам 2024 года. В топ-20 не вошёл ни один новый отечественный проект, а лидирует второй год подряд «Слово пацана: Кровь на асфальте», вышедшее в конце 2023-го.
Ряд позиций в топе заняли старые сериалы с новыми эпизодами и спин-оффами, такими как «Дом Дракона» по миру «Игры престолов». Среди зарубежных новинок отметились аниме «Поднятие уровня в одиночку» и адаптация игры Fallout.
Топ-20 популярных сериалов в России в 2024 году:
- «Слово пацана: Кровь на асфальте».
- «Зимородок».
- «Жизнь по вызову».
- «Универ».
- «Пацаны».
- «Великолепный век».
- «Молодёжка».
- «Синяя тюрьма: Блю Лок».
- «Дом дракона».
- «Гравити Фолз».
- «Магическая битва».
- «Чикатило».
- «Невский».
- «Игра престолов».
- «Ван-Пис».
- «Поднятие уровня в одиночку».
- «Фоллаут».
- «Сверхъестественное».
- «Триггер».
- «Склифосовский».
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