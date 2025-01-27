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Топ-20 лучших сериалов 2024 года от Кинопоиска: Слово пацана, Зимородок, Пацаны и другие

«Слово пацана» стало самым популярным сериалом в России второй год подряд
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Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил список самых популярных сериалов в России по итогам 2024 года. В топ-20 не вошёл ни один новый отечественный проект, а лидирует второй год подряд «Слово пацана: Кровь на асфальте», вышедшее в конце 2023-го.

Ряд позиций в топе заняли старые сериалы с новыми эпизодами и спин-оффами, такими как «Дом Дракона» по миру «Игры престолов». Среди зарубежных новинок отметились аниме «Поднятие уровня в одиночку» и адаптация игры Fallout.

Топ-20 популярных сериалов в России в 2024 году:

  1. «Слово пацана: Кровь на асфальте».
  2. «Зимородок».
  3. «Жизнь по вызову».
  4. «Универ».
  5. «Пацаны».
  6. «Великолепный век».
  7. «Молодёжка».
  8. «Синяя тюрьма: Блю Лок».
  9. «Дом дракона».
  10. «Гравити Фолз».
  11. «Магическая битва».
  12. «Чикатило».
  13. «Невский».
  14. «Игра престолов».
  15. «Ван-Пис».
  16. «Поднятие уровня в одиночку».
  17. «Фоллаут».
  18. «Сверхъестественное».
  19. «Триггер».
  20. «Склифосовский».
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