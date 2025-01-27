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Китайский ИИ DeepSeek обогнал нейросеть ChatGPT и обрушил акции топ-компаний США

Китайский ИИ DeepSeek обогнал нейросеть ChatGPT и обрушил акции топ-компаний США
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Новый китайский чат-бот на основе искусственного интеллекта DeepSeek захватывает лидерство на рынке нейросетей. Специалисты уже называют новый проект угрозой лидерству США на рынке ИИ.

Эксперты признают, что DeepSeek уже не уступает ChatGPT и другим конкурентам. При этом китайский стартап использовал для обучения всего 2048 графических процессоров Nvidia H800, потратив 5,6 млн долларов — для сравнения, Microsoft и известная соцсеть выделили на нейросети более $ 65 млн.

DeepSeek уже стала лидером по загрузкам в магазине AppStore, обогнав ChatGPT. Это вызвало тревогу на рынке акций IT-компаний: бумаги NVIDIA обвалились сразу на 14%, Siemens и Microsoft потеряли 7% и 22% соответственно. Произошедшее доказывает, что Китай остаётся конкурентом США даже в условиях санкций в сфере чипов.

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