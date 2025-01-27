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В Fortnite добавят героев аниме «Кайдзю №8» — тизер

В Fortnite добавят героев аниме «Кайдзю номер восемь» — тизер
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Разработчики королевской битвы Fortnite продолжают радовать фанатов коллаборациями с известными проектами — теперь в игре появятся скины с персонажами и оружием из популярного аниме-сериала «Кайдзю №8».

В скором времени в магазине Fortnite появится набор, посвящённый шоу. За 3,8 тыс. в-баксов можно будет получить скины Кафки Хибино, Кикору Синомии и Рэно Итикавы, а также тематическое снаряжение и другие косметические предметы.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite. Права на видео принадлежат Epic Games.

Ранее в Fortnite добавили модель и различные анимации популярного вокалоида Хацунэ Мику.

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