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Rise of the Ronin выйдет на ПК уже 11 марта — игра весит 180 ГБ

Rise of the Ronin выйдет на ПК уже 11 марта — игра весит 180 ГБ
Аудио-версия:
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Ролевая игра Rise of the Ronin от студии Ninja Team получит ПК-версию. RPG вышла в прошлом марте как эксклюзив PlayStation — а 11 марта 2025 года станет доступна на компьютерах.

Страница игры уже появилась в магазине Steam, но для аккаунтов с российским регионом она недоступна. Цена на предзаказ в Казахстане составляет 20 800 тенге (около 3,9 тыс. рублей). Rise of the Ronin переведена на русский язык, за исключением озвучки.

Для запуска игры на ПК потребуется 16 ГБ оперативной памяти, минимум NVIDIA GeForce GTX 1060 и 180 ГБ свободного места на диске.

Rise of the Ronin рассказывает о событиях в Японии середины XIX века. Эксперты и игроки не оценили уровень графики и открытый мир, хотя хвалили динамичную боевую систему — проект получил 76 баллов на «Метакритике».

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