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Авторы русской озвучки GTA: Vice City объяснили, почему работа шла так долго — 2,5 года

Представитель студии GamesVoice, выпустившей профессиональную русскую озвучку GTA: Vice City, рассказал о трудностях работы над проектом. Над локализацией пришлось трудиться 2,5 года.

Студия потратила полгода на перевод, а ещё год ушёл на переозвучивание и сведение звука. Затем пришлось устранять технические проблемы.

Наиболее трудным был этап сведения звука: катсцены и радио приходилось воссоздавать с нуля, ведь в исходнике речь смешана со звуками и музыкой.

В GamesVoice отметили, что не берутся за работу над более масштабными проектами, такими как Red Dead Redemption 2 и GTA 5 — как раз из-за большой нагрузки.

Для качественного результата [озвучивания] понадобится потратить буквально лет пять, а то и больше. Брать проект на столь долгий срок не имеет смысла. Высока вероятность, что все участники банально перегорят. По этой же причине не будет от нас GTA V. А делать проект качеством ниже не видим смысла, в таких играх либо отлично, либо никак.

Загрузить русификатор с полной озвучкой для GTA: Vice City можно бесплатно с сайта GamesVoice.