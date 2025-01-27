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Самурайскую Assassin's Creed Shadows подвергли цензуре в Японии

Самурайскую Assassin's Creed Shadows подвергли цензуре в Японии
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Ubisoft объявила, что японская версия игры Assassin’s Creed Shadows получит цензуру и будет отличаться от варианта для стран Европы и Северной Америки.

Несмотря на самый высокий возрастной рейтинг «Z», кровавые сцены признаны слишком жестокими. В копиях Assassin’s Creed Shadows, продаваемых в Японии, не будет возможность включить расчленение врагов в настройках. Также будет изменено отображение отрубленных частей тела.

Разработчики также отмечают, что для японской версии будут изменены некоторые диалоги — но не уточнили, какие именно.

После анонса Assassin’s Creed Shadows столкнулась с критикой от японских геймеров. Причиной недовольства стали темнокожий главный герой и некоторые другие аспекты игры, не соответствующие реальным историческим фактам. Игру уже дважды переносили — сейчас релиз намечен на 20 марта.

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