В Hogwarts Legacy добавят инструмент для создания модов — релиз 30 января

Разработчики игры Hogwarts Legacy по вселенной «Гарри Поттера» анонсировали большое обновление, которое позволит фанатам создавать собственные модификации. Патч выйдет совсем скоро — в четверг, 30 января 2025 года.

Инструментарий позволит создавать как небольшие косметические предметы, так и масштабные уровни с новыми квестами или сражениями.

Видео доступно в группе GameMag во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Warner Bros. Games.

После выхода апдейта в клиенте Hogwarts Legacy появится раздел со списком модификаций, в котором игроки смогут быстро находить и устанавливать интересные им моды.

Сейчас в разработке находится сиквел игры.