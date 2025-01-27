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Новый трейлер третьего сезона сериала «Белый лотос» от HBO — премьера 16 февраля

Новый трейлер третьего сезона сериала «Белый лотос» от HBO — премьера 16 февраля
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Авторы сериала «Белый лотос» представили трейлер нового сезона, который начнётся уже через пару недель — премьера продолжения запланирована на 17 февраля. Проект доступен для просмотра в HBO Max.

Третий сезон, как и ранее, будет рассказывать историю группы богачей, которые вместо запланированного отдыха на курорте столкнутся с рядом серьёзных проблем, угрожающих их благосостоянию.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Ранее стало известно, что сериал уже продлили на четвёртый сезон. Съёмки новых серий «Белого лотоса» запланированы на 2026 год, других подробностей пока нет.

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