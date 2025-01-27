Alan Wake 2 никогда не выйдет в Steam — глава Epic Gmes

Пользователь Reddit поделился ответом главы Epic Games Тима Суини на вопрос, когда Alan Wake 2 перестанет быть эксклюзивом площадки на ПК — тот ответил, что в Steam игра не выйдет. Позже Суини подтвердил журналистам, что это действительно его слова.

На данный момент Alan Wake 2 доступна ПК-геймерам только в магазине Epic Games Store. Компания спонсировала проект и выступила издателем игры — вероятно, ограничения связаны с этим. Другие эксклюзивы EGS были временными и вскоре появлялись в Steam.

Разработчики игры из Remedy отмечали, что довольны сотрудничеством с EGS и продажами сиквела. При этом следующие релизы студия намерена издавать самостоятельно, а аналитики признают, что Alan Wake 2 не принёс прибыли.