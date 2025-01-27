Бенедикт Камбербэтч назвал причину, которая заставила бы его вернуться в «Шерлок» от BBC

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч в интервью Variety рассказал, что вряд ли когда-то вернётся к роли Шерлока Холмса, которую исполнил в сериале BBC.

Сначала Камбербэтч пошутил, что готов сделать это за большие деньги, а затем отметил, что для подобного придётся приложить много усилий.

Это должно быть лучше, чем когда-либо. Всегда есть желание вернуть прошлое, но я думаю, что продолжение должно быть улучшенной версией того, чего мы уже достигли.

Несмотря на призывы фанатов, актёр также призвал не останавливаться на одной его роли.

Ребята, я знаю, что вам очень нравится Шерлок, но я не собираюсь всегда делать одно и то же. Я не собираюсь всегда быть тем, кого вы ожидаете. Возможно, вам не понравится что-то из того, что я делаю… Но я хочу развиваться, удивлять себя и удивлять вас.

Сериал «Шерлок» с Камбербэтчем выходил на BBC с 2010 по 2017 год — в отличие от других экранизаций детектива, события происходят в современном Лондоне. Шоу получило большое внимание фанатской аудитории, многие надеются на продолжение до сих пор.