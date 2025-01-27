Масштабная атака на китайский чат-бот DeepSeek — вчера ИИ вышел в топ по скачиваниям в США

Создатели китайского приложения DeepSeek на основе искусственного интеллекта сообщили о крупномасштабной вредоносной атаке на сервисы компании.

Из-за этого разработчики временно ограничили регистрацию новых пользователей: сейчас в DeepSeek можно зарегистрироваться только с китайского номера телефона. Для старых пользователей чат-бот работает в стандартном режиме.

Ранее рост популярности DeepSeek назвали «угрозой лидерству США» на рынке искусственного интеллекта. Китайский чат-бот оказался намного дешевле и вчера, 26 января, вышел в топ по числу загрузок в Штатах и ряде других стран, обогнав ChatGPT. На этом фоне упали акции многих западных IT-гигантов, включая NVIDIA и Microsoft.