Стивен Спилберг с трудом добился того, чтобы по «Инопланетянину» не снимали сиквел

В недавнем интервью режиссёр Стивен Спилберг рассказал, что прикладывал уйму сил, чтобы отговорить Universal Pictures выпускать сиквел фильма «Инопланетянин». Его труды оказались не напрасны, поскольку продолжение лента так и не увидела.

По словам Спилберга, для него отмена сиквела «Инопланетянина» стала настоящей личной победой, притом, что Стивен не владел правами на франшизу.

Это была настоящая победа, за которую пришлось побороться, потому что у меня не было никаких прав. У меня не было того, что мы называем «заморозкой», когда вы можете запретить студии снимать продолжение.

Спилберг признался, что сам раздумывал о продолжении картины, но в итоге не придумал для сиквела достойный сюжет.