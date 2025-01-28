«Очень классный период жизни»: Александр Петров — о съёмках «Василия» в Мексике

Во время недавнего интервью с «Пятым каналом» Александр Петров рассказал, как познакомился с мексиканской актрисой Барбарой де Рахиль для совместной работы над лентой «Василий». По словам Петрова, это знакомство он запомнит надолго.

Петров отметил, что на съёмках всё было максимально безопасно: сама Барбара прибыла на площадку с овчарками, охраной, и собственным телохранителем Луисом.

Всё было безопасно. Была мексиканская группа, которая всё очень точно понимала, всё знала, делала так, чтобы всем было удобно. Я находился в максимальном комфорте, наслаждении. Очень классный период в моей жизни: какой-то яркий, светлый, творческий, наполненный жизнью. Такая энергия там была. Мне там очень понравилось.

Интересно, что актёр обратил внимание на свою высокую узнаваемость в Мексике, но, как казалось, повышенное внимание местных к артисту было связано не с его популярностью, а с его необычной для страны внешностью.

«Василия» показывают в кинотеатрах России с 23 января.