Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Завершились съёмки готического хоррора «Ужас» с Софи Тёрнер и Китом Харрингтоном

Завершились съёмки готического хоррора «Ужас» с Софи Тёрнер и Китом Харрингтоном
Комментарии

Съёмки готического хоррора «Ужас» с Софи Тёрнер и Китом Харрингтоном в главных ролях подошли к концу.

Действие фильма разворачивается во времена Войны Роз — это серия вооружённых династических конфликтов между группировками английской знати в 1455—1485 годах. «Ужас» рассказывает об Энн и её свекрови Морвен, которые живут уединённой, суровой жизнью на задворках общества. Но когда возвращается мужчина из их прошлого, он запускает череду событий, которые становятся поворотным моментом для Энн.

Других подробностей ленты пока нет. Неизвестно и то, кто ещё сыграл в картине, помимо Тёрнер и Харрингтона. Дату выхода проекта пока тоже не называют.

Материалы по теме
Главные фильмы «Оскара»-2025
Главные фильмы «Оскара»-2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android