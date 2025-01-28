Завершились съёмки готического хоррора «Ужас» с Софи Тёрнер и Китом Харрингтоном

Съёмки готического хоррора «Ужас» с Софи Тёрнер и Китом Харрингтоном в главных ролях подошли к концу.

Действие фильма разворачивается во времена Войны Роз — это серия вооружённых династических конфликтов между группировками английской знати в 1455—1485 годах. «Ужас» рассказывает об Энн и её свекрови Морвен, которые живут уединённой, суровой жизнью на задворках общества. Но когда возвращается мужчина из их прошлого, он запускает череду событий, которые становятся поворотным моментом для Энн.

Других подробностей ленты пока нет. Неизвестно и то, кто ещё сыграл в картине, помимо Тёрнер и Харрингтона. Дату выхода проекта пока тоже не называют.