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Дональд Трамп раскрыл, что Microsoft интересует покупка TikTok

Дональд Трамп раскрыл, что Microsoft интересует покупка TikTok
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Журналисты Bloomberg передают слова президента США Дональда Трампа о том, что Microsoft заинтересована в приобретении TikTok. Трамп отметил, что покупка вполне возможна.

Я бы сказал, что да. К TikTok большой интерес со стороны Microsoft и других.

Приложение для просмотра коротких видео, которым пользуются более 170 млн американцев, вызвало интерес во многих сферах американской технологической индустрии. Стартап Perplexity, занимающийся искусственным интеллектом, подал заявку на слияние с TikTok в США, а миллиардер Фрэнк Маккорт, бывший владелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс», в начале этого месяца сделал предложение о покупке TikTok.

Примечательно, что Microsoft отказалась комментировать сообщения о своей причастности к сделке.

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